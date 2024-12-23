На Тернопільщині водій на тротуарі збив двох дітей: триває розслідування

У неділю, 22 грудня, близько 11:00 у місті Кременець сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали дві дівчинки, віком 9 та 14 років.

За попередніми даними, 60-річний водій автомобіля Dodge Caliber не впорався з керуванням, виїхав на тротуар і збив дітей. Постраждалих із численними травмами доправили до лікарні. Стан 14-річної дівчинки лікарі оцінюють як тяжкий.

Поліцейські встановлюють обставини аварії.

За фактом ДТП вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.