Відкриття меморіальної таблиці на честь Героя України Андрія Олекшія

20 грудня в Тернополі урочисто відкрили меморіальну таблицю на фасаді будинку за адресою вул. Галицька, 58, де проживав старший сержант Збройних сил України Андрій Олекшій.

На заході були присутні священнослужителі, міський голова Тернополя Сергій Надал, рідні військовослужбовця та небайдужі тернополяни. Меморіальну таблицю освятили священнослужителі, а всі присутні вшанували пам’ять Героя хвилиною мовчання.

«Ми вшановуємо пам’ять мужнього захисника та люблячого батька чотирьох дітей, Андрія Олекшія. Його життєвий шлях – це приклад справжнього патріотизму та незламної відданості Україні. Андрій був взірцем мужності, пройшовши шлях від строкової служби у 18 років до запеклих боїв на Бахмутському та Херсонському напрямках. Схиляємо голови перед подвигом Героя. Вічна пам'ять та слава Захиснику України», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Довідка

Олекшій Андрій Михайлович – військовослужбовець, старший сержант 24-ої окремої механізованої бригади імені Короля Данила (в/ч А0998) Збройних Сил України.

Народився 4 грудня 1982 року в селі Криве Тернопільського району Тернопільської області. Навчався у Тернопільській ЗОШ №23, а згодом закінчив професійне училище №10 у Тернополі, здобувши професію столяра.

У 18 років пішов на строкову службу до армії. Швидко зарекомендував себе як здібний військовий, отримав звання сержанта та став командиром підрозділу.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році добровільно вступив до лав ЗСУ. Воював у складі 24 ОМБр на найгарячіших напрямках: Часів Яр, Херсонський, Бахмутський, Горлівський.

Загинув 1 липня 2023 року під час обстрілу в районі населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області. Похований 5 липня 2023 року на Алеї Слави Микулинецького кладовища у Тернополі.

Герою назавжди залишиться 40 років. Він був зразковим сином, чоловіком, другом та батьком трьох дітей, а також племінниці, яку виховував.

Вічна пам’ять і слава Герою України!