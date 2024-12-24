Вічна пам'ять Герою: загинув Козоріз Микола Васильович

З глибоким сумом повідомляємо, що Україна втратила ще одного Героя. Козоріз Микола Васильович, мужньо захищаючи нашу землю, віддав своє життя заради мирного майбутнього України.

Його подвиг залишиться у серцях кожного з нас.

Міський голова Тeрнополя висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять Герою, його душа тепер вічно буде з нами.

"На війні, мужньо захищаючи український народ від окупантів, загинув Козоріз Микола Васильович. Його душа увійшла у вічність 21 грудня в ході виконання бойового завдання у Донецькій області. Глибоко співчуваємо всім рідним Героя. Вічна та світла пам’ять Герою!"