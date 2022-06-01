Орденом «За мужність» посмертно нагородили воїна з Тернопільщини Романа Леськіва

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено уродженця Тернопільщини, старшого солдата Романа Леськіва.

Роман Леськів з 2014 року захищав територіальну цілісність України. Добровольцем воював у складі батальйону «Айдар». Був бійцем 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув 12 квітня 2022 року біля Попасної Луганської області, до останнього подиху боронячи рідну Батьківщину!

Президент України Володимир Зеленський відзначив Романа Леськіва за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Відповідний Указ № 359/2022 «Про відзначення державними нагородами України» опубліковано на сайті глави держави.

Вічна слава і шана Герою Роману Леськіву!