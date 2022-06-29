У Тернополі демонтують чотири меморіальні дошки, які містять радянське походження

Враховуючи протокол комісії з питань найменування (перейменування) вулиць та інших об’єктів, які містять російське чи радянське походження, 29 червня на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення демонтувати чотири меморіальні таблиці у Тернополі.

Згідно із рішенням, демонтажу підлягають такі пам’ятні дошки:

Анатолію Живову, що на вул. Петра Конашевича-Сагайдачного, 2;

Григорію Танцорову, що на вул. Танцорова, 22;

Віктору Чалдаєву, що на вул. Чалдаєва, 3;

Миколі Карпенку, що на вул. Карпенка, 1.

Нагадаємо, у Тернополі до 1 липня триває також громадське обговорення щодо перейменування 13-ти вулиць у місті з російським або радянським походженням.