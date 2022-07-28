Скільки тернополяни платитимуть за музичну освіту дітей?

На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення «Про погодження батьківської плати» у музичних школах № 1 імені Василя Барвінського 1 та музичній школі №2 імені Михайла Вербицького. Як зазначають в управлінні культури і мистецтв, розмір батьківської плати у музичних школах не змінювався з 2020 року. При цьому за цей час суттєво зріс рівень мінімальної заробітної плати та вартість енергоносіїв. Відтак, з вересня 2022 року батьківська плата зросте до 20%. Водночас, звільнено від батьківської плати ряд категорій дітей, зокрема:
- дітей, батьки яких загинули під час участі в АТО, ООС;
- дітей, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;
- дітей, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО, ООС та під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;
- дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування;
- дітей з інвалідністю;
- дітей із малозабезпечених сімей;
- дітей із багатодітних сімей;
- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
Також погоджено батьківську плату в розмірі 50% для учнів, офіційно зареєстрованим місцем проживання яких є м. Тернопіль та населених пунктів, які приєднані до Тернопільської міської територіальної громади, а саме:
- найбільш талановитих дітей (2% від загальної кількості учнів);
- дітей батьків, які є особами з інвалідністю.
Відповідно до рішення, з 01.09.2022 року батьківську плату встановлено у таких розмірах: у Тернопільській музичній школі №1 імені Василя Барвінського та музичній школі №2 імені Михайла Вербицького:
|
- фортепіано, гітара, синтезатор
|
430 грн
|
- баян, цимбали, бандура, сопілка, акордеон
|
240 грн
|
- скрипка
|
300 грн
|
- віолончель, контрабас
|
240 грн
|
- домра
|
180 грн
|
- саксофон
|
360 грн
|
- духові інструменти
|
300 грн
|
- ударні інструменти
|
315 грн
|
- академічний спів
|
330 грн
|
- електроінструменти
|
370 грн
|
- вокально-хорове відділення
|
250 грн
|
- естрадний спів
|
430 грн
|
Тернопільська художня школа імені Михайла Бойчука:
|
- відділ «Образотворче мистецтво»
|
299 грн
|
- відділ «Художнє оздоблення текстилю»
|
299 грн