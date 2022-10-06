Завтра у Тернополі відбудеться масштабне сімейне свято

simeyne svyato 5 10 2022r 8 жовтня в Українському Домі пройде сімейний захід для батьків та дітей з нагоди офіційного відкриття проєкту «ТатоХаб» у Тернополі. Розпочнеться дійство о 14:30 год. У програмі свята:

  • майстер-клас з розпису пряників «Тепло рідного дому»;
  • майстер-клас з виготовлення фоторамки для сімейного фото;
  • майстер-клас з виготовлення прикраси «Серце патріота»;
  • майстер-клас з виготовлення браслетів ручної роботи;
  • сімейні конкурси та естафети;
  • аквагрим та анімація;
  • фотозона та професійний фотограф.

В рамках заходу також кожна дитина зможе створити малюнки, які згодом передадуть для наших захисників на передову. Для участі у заході потрібно зареєструватись за посиланням. Детальна інформація за номером телефону: +38(067)8950625 (Микола).

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
chasopys.te.ua@gmail.com

Меню