У Тернополі запрацював Центр по роботі з людьми з інклюзією

У Тернополі при монастирі біля церкви Успення Пресвятої Богородиці УГКЦ запрацював Центр по роботі з людьми з інклюзією. Відкрили центр у нашому місті за підтримки благодійної організації «Карітас Австрія» у рамках проєкту «Гуманітарна допомога для осіб, що постраждали від війни в Україні».

Освятив та звершив молебень з нагоди урочистого відкриття центру Архієпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк. «Сьогодні історична подія у Тернополі, адже вперше відкривається центр для людей з інвалідністю. Висловлюємо вдячність Митрополиту Василію Семенюку за те, що благословляє і підтримує такі речі. Дякуємо отцю Роману та отцю Андрію, що працюють в БФ «Карітас», усім працівникам благодійної організації. Вони роблять надзвичайно велику справу, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Це благородна місія працювати з людьми, які найбільше потребують допомоги. Сподіваємося, що це місце стане рідним для багатьох сімей і тут вони зможуть черпати любов та натхнення для подальшого розвитку». Діяльність центру спрямована на надання допомоги дітям та людям з ментальними, інтелектуальними та фізичними порушеннями з-поміж внутрішньо-переміщених осіб (80%), а також жителів громади (20%). У Центрі є можливість безкоштовно займатися з логопедом, дефектологом, фізіотерапевтом, реабілітологом та психологом.