Нова форма декларації про майновий стан і доходи Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що з 01.01.2024 діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) та інструкція щодо її...

Чи включаються до складу податкової знижки витрати, понесені ФО на лікування за наслідками 2023 року? До переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до п.п. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ),

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В якому рядку декларації про майновий стан і доходи відображати дохід у вигляді бюджетного гранту Відповідно до п.п. 14.1.277 прим. 1 п. 14.1 ст. 14 розд. I Податкового кодексу України (далі – ПКУ) бюджетний грант – це цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній і...