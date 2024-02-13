17-18 лютого в Тернополі відбудеться дводенний тренінг «Взаємодія молоді через відділ ВПО»

17-18 лютого в Тернополі відбудеться дводенний тренінг «Взаємодія молоді через відділ ВПО», організований Українською асоціацією молодіжних рад. Метою тренінгу є посилення співпраці з молоддю з поміж ВПО та побудува взаємодії в приймаючій громаді задля планування своїх подальших дій на новому місці перебування; підвищення рівня обізнаності учасників та учасниць програми «Незламна молодь: молодіжні ради» щодо проблем молоді з поміж ВПО.

Тренінг включатиме наступні теми:

дослідження потреб молоді з поміж ВПО,

інструменти роботи з молоддю ВПО та її інтеграції в громади,

взаємодії молодіжної ради та молоді з числа ВПО,

адвокація інтересів ВПО перед владою,

робота відділів молодіжної ради ВПО.

Серед спікерів події будуть народні депутати України, представники міністерств, IREX, Міжнародного республіканського інституту, також представники ОВА та органів місцевого самоврядування, молодіжних рад, Української асоціації молодіжних рад.

В результаті тренінгу буде створено інструкцію щодо створення відділів ВПО при молодіжних радах учасницях програми. Щоб взяти участь у тренінгу, зареєструйтесь за посиланням:

Програма «Незламна молодь: молодіжні ради» розроблена Українською асоціацією молодіжних рад та втілюється в межах програми «Мріємо та діємо», яка впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX у партнерстві з Міжнародним республіканським інститутом (IRI)