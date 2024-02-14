У Тернополі ремонтуватимуть заклади освіти

14 лютого на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про використання коштів бюджету розвитку для реконструкції, реставрації, капітального ремонту у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Спрямовано кошти у сумі 2 715 500 грн для придбання основних засобів, а також здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту в закладах дошкільної освіти, зокрема, №№1; 2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 33; 34; 36; 37; 38. Ще 2 397 700 грн спрямовано для придбання основних засобів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти, зокрема для шкіл:
- ТСШ І-ІІІ ступенів №7 ТМР;
- ТСШ І-ІІІ ст. №17 ім. В. Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов ;
- Тернопільський ліцей №21 - спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети ;
- Тернопільському академічному ліцею «Генезис»;
- ТЗОШ І-ІІІ ст. №26 ім. Д. Заплітного;
- ТЗОШ І-ІІІ ст. №27 ім. В. Гурняка.