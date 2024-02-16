На Дружбі демонтують гараж

З метою усунення порушень у сфері земельного законодавства і містобудування та враховуючи звернення управління муніципальної інспекції, у Тернополі на вул. Тролейбусній демонтують тимчасову споруду, зокрема, металевий гараж, власник якого не встановлений .

Рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету. Постійно діюча робоча група в 10-денний термін з дня прийняття рішення організує та проведи роботи з демонтажу металевого гаражу. Власник тимчасової споруди також може самостійно демонтувати цю тимчасову споруду.