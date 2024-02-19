У Тернополі збили дівчинку

424972329 709210191400622 5752066268787448147 nПро дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на лінію "102" повідомив місцевий мешканець. Аварія трапилася 19 лютого близько 8:00 на проспекті Степана Бандери у Тернополі. На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Peugeot, рухаючись у напрямку вулиці Коновальця, збив перехожу.
Неповнолітня знаходилася на нерегульованому пішохідному переході. У результаті ДТП десятирічна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Її доправили до лікарні. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.

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