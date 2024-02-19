У Тернополі збили дівчинку

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Суспільство
20-02-2024
Потерпіла звернулася із заявою про вчинення щодо неї шахрайських дій до співробітників відділення поліції...
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Суспільство
20-02-2024
Щодня міська рада Тернополя передаєна фронт допомогу. Цього разу на передову відправили чергову партію...
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Суспільство
20-02-2024
Сьогодні вся Україна молитвою відзначає річницю розстрілу Майдану. Віддає шану Героям Небесної Сотні, які...
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Суспільство
20-02-2024
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими обласної...
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Економіка
19-02-2024
Пунктами 89 та 90 підрозд. 2 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) на період...
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Суспільство
19-02-2024
Цю зустріч з кіноклубами Docudays приурочено до 10-ї річниці подій на київському Євромайдані, Дня пам'яті...
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Суспільство
19-02-2024
Зокрема, на звернення військових було передано матеріали на загальну суму 53 703,14 грн, зокрема: дроти,...
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Новини читачів
19-02-2024
Запрошуємо дітей 7-11 років на читання книжки книжки Юрга Обріста «Детективний квест. Цілком очевидні справи....
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Суспільство
19-02-2024
Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на лінію "102" повідомив місцевий мешканець. Аварія трапилася...
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Спорт
19-02-2024
Як і прогнозувалося напередодні, тернополянки поступилися “червоно-білим” із “сухим” рахунком на табло....
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Економіка
19-02-2024
Порядок видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок затверджений наказом Міністерства...
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Суспільство
19-02-2024
Продовжує працювати фронтова пошта, створена міською радою Тернополя. 17 лютого на передову вирушили...
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