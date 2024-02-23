Тернопільська громада отримала чергову гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів

Цього разу допомогла надійшла від наших французьких партнерів – Association AIMA та Vendee – Ukraine. Зокрема, надійшли засоби реабілітації: ходунки, крісло-туалет, крісла відкидні, підставки для ніг, тощо. Цю допомогу спрямували для потреб пункту прокату засобів реабілітації, що діє при Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг). Додамо, засоби реабілітації можуть взяти на прокат люди з інвалідністю, особи старшого віку та інші особи з порушеннями рухових функцій за адресою: вул. Миколи Лисенка, 8, тел. 22-02-62, (067) 53-05-940.