Підтримайте петицію щодо термінової легалізації допомоги громад Збройним Силам України

Олександр Слобожан, Виконавчий директор Асоціації міст України, зареєстрував на сайті Верховної Ради України петицію про термінове прийняття законопроєкту №9560-1. Петиція спрямована на надання органам місцевого самоврядування прямого права здійснювати виплати з місцевих бюджетів для допомоги Об’єднаним силам Збройних сил України й передбачає внесення до Порядку денного ХІ сесії, в порядок денний лютого 2024 року проєкту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування з місцевих бюджетів заходів, спрямованих на посилення обороноздатності і безпеки держави»,

реєстр. номер 9560-1 від 16.08.2023р. та підтримку голосування за нього за основу і в цілому. Зміни до Бюджетного кодексу України потрібні для реалізації змін до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України», пропозиції до якого надала Асоціація міст України. Закликаємо проголосувати за петицію на сайті Верховної Ради України у відповідності з покроковою інструкцією для реєстрації на сайті та голосування.