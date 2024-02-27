З 1 березня буде тимчасово призупинено надання послуги безкоштовної медичної діагностики на базі лікувально-діагностичного центру Тернополя

З 1 березня 2024 р. буде тимчасово призупинено надання послуги безкоштовної медичної діагностики «Check-up діагностика» для мешканців Тернопільської громади віком від 55-70 років на базі лікувально-діагностичного центру Тернополя.

Ці зміни є тимчасовими та пов’язані із реорганізацією медичних закладів Тернополя та приєднанням КНП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради до комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги». Про відновлення послуги буде повідомлено додатково.