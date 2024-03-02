Біля Тернополя ледь не згорів будинок (фото)

-
Суспільство
03-03-2024
До співробітників Тернопільського районного поліції із заявою про шахрайство звернулася тернополянка. Як...
-
Економіка
02-03-2024
За оперативними даними через місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості шукають...
-
Суспільство
02-03-2024
На номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у с. Великі...
-
Культура
02-03-2024
В обласний художній музей художниця привезла 23 роботи. На своїх картинах зображає українські мотанки. "Я...
-
Економіка
02-03-2024
Згідно з абзацом першим п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податків зобов’язаний за...
-
Суспільство
01-03-2024
Оперативники Тернопільського районного управління поліції викрили чоловіка, який через інтернет торгував...
-
Спорт
01-03-2024
Масстарти на 60 учасників у цьому сезоні юніорського Кубка IBU проводились на двох турнірах — чемпіонаті...
-
Політика
01-03-2024
Україна витрачає на утримання одного народного депутата Верховної Ради понад 1,5 млн грн на рік. На всіх...
-
Суспільство
01-03-2024
За даними слідства, підозрюваний у 2011 році здійснив самовільне будівництво житлового будинку площею 98...
-
Економіка
01-03-2024
Державна податкова служба України інформує, що умисне порушення бізнесом норм законодавства призводить до...
-
Суспільство
01-03-2024
Від сьогодні, 1 березня, відновлюється робота автобусів на маршруті №32, які курсують до міського кладовища,...
-
Суспільство
01-03-2024
Поліцейські встановили, що чоловіки заробляють, продаючи канабіс мешканцям Чорткова. За заповнену...
- Більше новин ...