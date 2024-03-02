Біля Тернополя ледь не згорів будинок (фото)

рфшзщяуяфНа номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у с. Великі Гаї Великогаївської територіальної громади Тернопільського району. Загоряння виникло на кухні житлової будівлі.
О 13:21 вогнеборцям вдалося локалізувати осередок загоряння, а о 13:28 - повністю його ліквідувати. Вогонь пошкодив предмети домашнього вжитку та облицювання стін на площі 20 м.кв. Обставини виникнення пожежі та матеріальні збитки з'ясовуються.
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