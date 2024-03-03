Жителька Тернополя потрапила у пастку через свою доброту

• при отриманні схожих повідомлень, не поспішайте, зв’яжіться з людиною, яка попросила про допомогу;

• не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо отримали його від знайомих, адже зловмисник міг вже отримати доступ до акаунта і розсилати фішинговий ресурс;

• напишіть спільним друзям і запитайте, чи не отримували вони схожих повідомлень.