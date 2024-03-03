Жителька Тернополя потрапила у пастку через свою доброту

До співробітників Тернопільського районного поліції із заявою про шахрайство звернулася тернополянка. Як з’ясувалося, в одній із соціальних мереж жінка отримала повідомлення від подруги з проханням позичити кошти. Потерпіла на вказаний рахунок перерахувала 7000 гривень. Лише згодом заявниця зрозуміла, що сторінка знайомої була зламана, а кошти вона надіслала аферистам. Дану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Аби зловмисникам не вдалося вас ошукати, дотримуйтеся наступних правил:
• при отриманні схожих повідомлень, не поспішайте, зв’яжіться з людиною, яка попросила про допомогу;
• не переходьте за підозрілими посиланнями, навіть якщо отримали його від знайомих, адже зловмисник міг вже отримати доступ до акаунта і розсилати фішинговий ресурс;
• напишіть спільним друзям і запитайте, чи не отримували вони схожих повідомлень.
Правоохоронці нагадують, щоб захистити свій обліковий запис необхідно:
• створіть надійний та складний пароль;
• завжди, коли у вас є така можливість, вмикайте двофакторну аутентифікацію: щоб отримати доступ до свого облікового запису, окрім логіна та пароля, вам потрібно буде ввести код підтвердження з телефону, електронної пошти чи відповідного додатку.