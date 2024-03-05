На Тернопільщині заборонили відвідування лісів у період високої пожежної небезпеки

Відповідно до розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 27 лютого 2024 у період високої пожежної небезпеки протягом 2024 року (при встановленні IV і вище класу пожежної небезпеки за умовами погоди) заборонено відвідування лісів населенням і в’їзд до лісів (крім транзитних шляхів) механічних транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для потреб лісового та мисливського господарства, забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, транспортних засобів державних природоохоронних служб і правоохоронних органів при виконанні службових обов’язків, пожежних машин та іншої техніки для гасіння пожеж .

Окрім цього, буде проводитися цілодобовий моніторинг природних екосистем для своєчасного виявлення пожеж, гасіння загорянь на ранніх стадіях їх виникнення, невідкладне оповіщення підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Відповідно до розпорядження, посилиться контроль за самовільним випалюванням стерні, сухої рослинності або її залишків та сміття у лісових масивах і на прилеглих до них територіях, торфовищах, лучно-степових ділянках, сільськогосподарських угідь, лісосмугах, заплавах річок, вздовж доріг та інших природних екосистемах Порушників лісового і природоохоронного законодавства буде притягнуто до відповідальності.