Запрошуємо молодь Тернополя на молодіжний форум «Лідерство молоді в сучасних умовах»

9 березня у Тернополі пройде форум «Лідерство молоді в сучасних умовах» в рамках програми Британської Ради «Youth Connect for Ukraine». Для участі у заході потрібно попередньо зареєструватись за посиланням. Участь безкоштовна. Інформацію про місце проведення організатори надішлють після реєстрації

На учасників очікують:

панельна дискусія «Цінності, гнучкість та стійкість лідера в наш час», запрошені лідери думок, експерти з лідерства у сфері влади та бізнесу, діячі громадського сектору;

кава з експертом, а також виступи у форматі TED про виклики та історії успіху від лідерів думок, дискусії про важливість ідентичності, комунікацій та особистого бренду, вміння говорити так, щоб тебе чули, проєктний менеджмент та грантові можливості.

Проєкт «Youth Connect for Ukraine» здійснюється Британською радою та реалізується в Україні у партнерстві з ГО «Місто Активних Громадян», Молодіжним центром Волині та Центром науки Тернополя