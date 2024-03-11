На Тернопільщині загинув молодий хлопець

З тілесними ушкодженнями до лікарні звернулася жителька обласного центру. Вона повідомила, що отримала травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 8 березня.

За словами потерпілої, її близько 7:30 на регульованому пішохідному переході, що на вулиці Микулинецька, збив водій автомобіля "Renault Sandero". На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група. Водій попередньо тверезий. Позбавлення волі на строк від трьох до восьми років загрожує водієві, причетному до автопригоди з летальними наслідками. Аварія трапилася 10 березня о 17:00 у селі Млиниська. За попередньою інформацією, водій автомобіля ЗАЗ, 1991 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення із мотоциклом "Мінськ". Мототранспортом керував 19-річний житель села Кобиловолоки. Молодий чоловік від отриманих травм загинув на місці пригоди. Водій автівки від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння відмовився. Його затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Факти щодо двох автопригод слідчі внесли до ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.