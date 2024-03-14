У Зборові виявили цілий арсенал зброї

Гранату РГД-5, автомат Калашникова, 628 патронів до нього та чотири магазини, а також кришку ствольної коробки - усе це виявили та вилучили працівники поліції у жителя області.

Співробітники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції отримали оперативну інформацію про те, що мешканець Зборівської територіальної громади зберігає у своєму помешканні зброю без документів. Отримавши дозвіл від суду та під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, слідчі спільно із оперативниками за місцем проживання чоловіка провели санкціонований обшук. Власника заборонених вибухонебезпечних предметів дома не було. Знайдену зброю та набої працівники кримінальної поліції вилучили та направили на експертизу. Після її результатів вирішуватиметься питання про оголошення жителю області підозри. Триває досудове розслідування відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.