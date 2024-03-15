Недобросовісний забудовник на Тарнавського не виконує технічних умов на підключення до водопровідних мереж та не уклав договір про пайову участь

ТзОВ «Макбуд», який здійснює будівництво ЖК «Щастя» у Тернополі на вул. Мирона Тарнавського, 7, не виконує технічних умов на підключення до мереж водопостачання та водовідведення для даного будинку та не уклав договір про пайову участь.

У 2016 році до КП «Тернопільводоканал» звернулося ТзОВ «Макбуд» на отримання технічних умов на підключення 16 багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та спортивно-розважальним комплексом до мереж водопостачання та водовідведення. Відповідно до заявлених обсягів споживання води та скидання стічних вод — 1 755,0 м.куб. на добу. У виданих технічних умовах №265/16 від 16.12.2016 року, з метою забезпечення такого об’єкта надійними, безперебійними та якісними послугами з централізованого водопостачання та водовідведення, передбачено окремі вимоги, які на даний час не виконані. Зокрема, відповідно до технічних умов забудівник повинен був замінити на новий каналізаційний колектор від місця підключення. Окрім того, ТзОВ «Макбуд» проектно-кошторисна документація на виконання даних робіт не розроблена та на погодження КП «Тернопільводоканал» не надавалася. Підключення кварталу «Щастя» можливе лише за умови повного виконання забудівником технічних умов та погоджених проектних рішень. Без виконання даних технічних умов до новозбудованих будинків неможливо підключити централізоване водопостачання та водовідведення, а це означає, що мешканці не зможуть користуватися каналізацією. Окрім того, забудівник по даному об’єкту не уклав з Тернопільською міською радою договір про пайову участь, чим завдали збитки бюджету міста. Дозвіл на будівництво цієї групи даних багатоквартирних будинків ТзОВ «Макбуд» отримано у Києві. Контроль за будівництвом та прийняттям в експлуатацію цих будинків здійснюється Державною інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ).