Пенсіонер з Тернополя втратив понад сто тисяч

Від аферистів потерпів 63-річний житель обласного центру. З електронного гаманця чоловіка зловмисники зняли понад 105 000 гривень. За словами потерпілого, на телефон дружини зателефонував невідомий, який представився оператором мобільного зв’язку. Співрозмовник повідомив, що термін дії сім-карти закінчився, тож його необхідно продовжити.

Начебто для вирішення проблеми зловмисники продиктували заявнику код, який потрібно було ввести. Після цього, шахрай запевнив чоловіка, що роботу мережі відновлено. За деякий час аферисти повторно зателефонували до потерпілого й сказали, що найближчим часом і його сім-картка перестане працювати. Далі чоловік погодився на умови невідомого, який попросив придумати пароль. Допоки тернополянин називав різні комбінації цифр, зловмисники говорили про проблеми із мобільним зв’язком. Заявник назвав крайній код, шахраї повідомили щодо відновлення мережі. Лише наступного дня місцевий житель виявив відсутність своїх заощаджень. Чоловік намагався розрахуватися у магазині, де йому сказали про брак коштів на банківському рахунку. Слідчі здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Працівники поліції вживають заходів, аби встановити особу зловмисника. Правоохоронці вкотре наголошують краянам: ні за яких обставин, не повідомляйте особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців. Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства. Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам.