Шестеро тернопільських захисників отримають грошову допомогу на лікування та реабілітацію

dopomoga na reabilitatsiyu 06 03 2024На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про надання одноразової грошової допомоги на лікування та реабілітацію тернопільських захисників. Допомогу у розмірі по 10 000 гривень отримають шестеро військовослужбовців Тернопільської міської територіальної громади.

Таку допомогу на початку березня уже отримали десятеро військовослужбовців Тернопільської громади. Нагадаємо, що одноразову грошову допомогу у сумі 10 000 грн на лікування (реабілітацію) зможуть отримати тернопільські військовослужбовці, які беруть чи брали участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та при цьому отримали поранення внаслідок контузії, травми або каліцтва після 1 січня 2024 року. 

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