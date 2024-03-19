Шестеро тернопільських захисників отримають грошову допомогу на лікування та реабілітацію

На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про надання одноразової грошової допомоги на лікування та реабілітацію тернопільських захисників. Допомогу у розмірі по 10 000 гривень отримають шестеро військовослужбовців Тернопільської міської територіальної громади.

Таку допомогу на початку березня уже отримали десятеро військовослужбовців Тернопільської громади. Нагадаємо, що одноразову грошову допомогу у сумі 10 000 грн на лікування (реабілітацію) зможуть отримати тернопільські військовослужбовці, які беруть чи брали участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та при цьому отримали поранення внаслідок контузії, травми або каліцтва після 1 січня 2024 року.