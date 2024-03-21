Судитимуть тернополянина-сепаратиста

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо тернополянина, обвинуваченого у запереченні збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення її як внутрішнього громадянського конфлікту (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, 9 травня 2023 року тернополянин, під час словесного конфлікту з пасажирами у міському автобусі, заперечував збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році. Він стверджував, що це була «просто громадянська війна і перемоги в ній не буде!» Того ж дня на зупинці громадського транспорту, перебуваючи у нетверезому стані, чоловік заперечував збройну агресію рф у розмові з працівниками Управління патрульної поліції в Тернопільській області та військовослужбовцем Національної гвардії. Завершено досудове розслідування, що здійснювалося слідчими УСБУ в Тернопільській області.