Новий вид шахрайства активно діє на Тернопільщині

У шахрайську пастку потрапила жителька Підгаєцької громади. Потерпіла отримала в месенджер повідомлення про можливість оформлення картки знижок на покупки у мережі відомого супермаркету. Жінка перейшла за посиланням, вказаним у сповіщенні, та ввела дані своєї банківської картки.

Після чого з її рахунку було незаконно списано понад 19 тисяч гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські радять громадянам не довіряти таким повідомленням та не переходити за сумнівними посиланнями. Отримуйте дані про акції лише на офіційному сайті супермаркету або безпосередньо на території магазинів. Не вводьте на сумнівних сайтах дані банківських карток (CVV-коди, терміни дії картки тощо). Не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях. У разі підозри на шахрайські дії, блокуйте картку та телефонуйте на лінію 102.