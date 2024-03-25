У Тернополі ледь не сталася трагедія

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Суспільство
26-03-2024
Дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими трапилися 25 березня на дорогах області. Про аварію на...
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Економіка
25-03-2024
Для забезпечення зручності платникам при складанні податкової декларації Державна податкова служба...
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Суспільство
25-03-2024
Відеоінструкція доступна за посиланням. У розділі «Файна карта» усі користувачі можуть:
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Спорт
25-03-2024
22 березня у Горішніх Плавнях "Нива" провела свій перший офіційний поєдинок у 2024 році.У дебютній грі групи...
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Суспільство
25-03-2024
Фігурант, 35-річний житель Тернополя, вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронці – був раніше судимий...
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Економіка
25-03-2024
Відповідно до ст. 16 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу...
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Суспільство
25-03-2024
24 березня орієнтовно о 20:30 в м. Тернопіль на вул. Об'їзній, водій автомобіля «Lincoln» не впорався з керуванням,...
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Суспільство
25-03-2024
До співробітників відділення поліції №3 міста Теребовлі звернувся житель Микулинецької громади із заявою...
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Суспільство
25-03-2024
Тернопільська міська рада спільно з Державною екологічною інспекцією в Тернопільській області...
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Економіка
24-03-2024
Упродовж січня-лютого цього року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області провели 130...
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Культура
24-03-2024
Метою Конкурсу є утвердження історичної пам'яті українського народу, його національної свідомості,...
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Суспільство
24-03-2024
Український ветеранський фонд та Центр оборонних реформ спільно з Британським Королівським Інститутом...
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