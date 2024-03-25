У Тернополі ледь не сталася трагедія

zaymannya24 березня орієнтовно о 20:30 в м. Тернопіль на вул. Об'їзній, водій автомобіля «Lincoln» не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги на територію автозаправної станції та допустив зіткнення з відбійником паливної колонки.
Внаслідок дорожньо транспортної пригоди травмована 1 особа водій вказаного автомобіля. На місце події залучалися тернопільські рятувальники, якими здійснено заходи щодо недопущення займання автомобіля та паливної колонки автозаправної станції.

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