Центр Тернополя очищають від вивісок

demontag vivisok 26 03 2024 226 березня постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажу спільно з управлінням муніципальної інспекції в присутності працівників Тернопільського РУП  ГУНП в Тернопільській області, 

демонтували п’ять вивісок на вулицях: Сололомії Крушельницької, Богдана Хмельницького та Миколи Пирогова в м. Тернополі. Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 03.01.2024 року № 45 «Про демонтаж вивісок». Для повернення демонтованих вивісок та з питань оплати демонтажних робіт власникам необхідно звернутися в ПП «Східний масив», за адресою проспект Степана Бандери, 94.

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