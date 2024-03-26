Центр Тернополя очищають від вивісок

26 березня постійно діюча робоча група з організації проведення демонтажу спільно з управлінням муніципальної інспекції в присутності працівників Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області,
демонтували п’ять вивісок на вулицях: Сололомії Крушельницької, Богдана Хмельницького та Миколи Пирогова в м. Тернополі. Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 03.01.2024 року № 45 «Про демонтаж вивісок». Для повернення демонтованих вивісок та з питань оплати демонтажних робіт власникам необхідно звернутися в ПП «Східний масив», за адресою проспект Степана Бандери, 94.