Експерти вимагають обмежити рух у Тернополі головним автомобільним мостом через залізничну колію

Дві науково-експертні організації вимагають від міської влади Тернополя обмежити рух автомобільним мостом через залізничну колію на примиканні вулиці Руської з проспектом Бандери. Після технічного обстеження моста, науковці з ТзОВ Науково-виробниче підприємство «Тріада» та ТзОВ «Варто» визнали експлуатаційний стан моста як обмежено придатний. Якщо терміново не обмежити рух, можливе подальше руйнування моста та падіння уламків.

Що рекомендують експерти

Науково-експертні організації рекомендують обмежити рух мостом для великовагового та громадського транспорту, що мають загальну вагу понад 18 тонн та обмежити кількість смуг руху до двох, розвантаживши дві крайні балки. Також треба встановити вимоги щодо дистанції між транспортними засобами. Водії повинні рухатись з дотриманням дистанції 10 метрів до іншого автомобіля. Максимальна швидкість транспортних засобів – не більше 50 км/год. Ці обмеження треба вводити негайно, щоб зупинити подальше руйнування моста.

Зміни торкнуться курсування громадського транспорту: