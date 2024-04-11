Експерти вимагають обмежити рух у Тернополі головним автомобільним мостом через залізничну колію

Дві науково-експертні організації вимагають від міської влади Тернополя обмежити рух автомобільним мостом через залізничну колію на примиканні вулиці Руської з проспектом Бандери. Після технічного обстеження моста, науковці з ТзОВ Науково-виробниче підприємство «Тріада» та ТзОВ «Варто» визнали експлуатаційний стан моста як обмежено придатний. Якщо терміново не обмежити рух, можливе подальше руйнування моста та падіння уламків.
Що рекомендують експерти
Науково-експертні організації рекомендують обмежити рух мостом для великовагового та громадського транспорту, що мають загальну вагу понад 18 тонн та обмежити кількість смуг руху до двох, розвантаживши дві крайні балки. Також треба встановити вимоги щодо дистанції між транспортними засобами. Водії повинні рухатись з дотриманням дистанції 10 метрів до іншого автомобіля. Максимальна швидкість транспортних засобів – не більше 50 км/год. Ці обмеження треба вводити негайно, щоб зупинити подальше руйнування моста.
Зміни торкнуться курсування громадського транспорту:
- тролейбусні маршрути №№ 1, 2, 5, 10, які курсують через шляхопровід, максимально можливо обслуговуватимуться виключно одинарними тролейбусами, а не «тролейбусами-гармошками»;
- буде змінено маршрут тролейбуса №11, який курсуватиме від зупинки «Центр» вулицями Князя Василя Костянтина Острозького, Миколи Гоголя, Богдана Хмельницького, Збаразькою, просп. Злуки, Мирона Тарнавського, Київською, 15 Квітня, Тараса Протасевича, Лесі Українки, Слівенською, просп. Степана Бандери, 15 квітня і далі по маршруту;
- кількість автобусів на маршруті №1А «вул. Володимира Винниченка-вул. Слівенська» буде збільшено з 6 до 8 одиниць.