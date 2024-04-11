22 дрони-розвідники передали від Тернополя на передову для окремої механізованої бригади сухопутних військ - Сергій Надал

«Бойові дрони, дрони-розвідники – це та техніка, за якою найбільше звертаються наші військові. Маємо можливість передати дрони військовій частині, бійці якої героїчно воюють на передовій. Сподіваюся тернопільські дрони допоможуть нашим Героям ще ефективніше знищувати окупанта та берегти життя нашим хлопцям. Разом наближаємо Перемогу. Слава Україні», - заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

Під час перебування на передовій міський голова Тернополя Сергій Надал передав нашим Героям-захисникам чергову партію дронів. Бійці одного з тернопільських батальйонів отримали три дрона Mavik 3T та три Mavic 3. 5 квітня мерія передала на передову нову партію з 50 комплектів FPV-дронів. «Бойові пташки» будуть допомагати нищити рашистів бійцям 14 батальйону 106 бригади. 3 квітня міський голова передав для захисників чотири квадрокоптери DJI Mavic 3T, три квадрокоптери DJI Mavic Enterprise, квадрокоптер DJI Mavic 3T та два зенітно-пошукових прожектори. Того ж для передали розвідувальний квадрокоптер та пошукові прожектори.