Суспільство Тернополянин недоотримав двадцять тисяч Чоловік замовив через інтернет техніку, оплатив її вартість, однак товару так і не дочекався. За допомогою... Більше ...

Суспільство У Тернополі ледь не вбили велосипедисти Із важкими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні... Більше ...

Суспільство Розшукують трьох злочинців (відео) Подія трапилася 23 березня у приміщенні магазину, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Степана... Більше ...

Суспільство Збаразькі поліцейські виявили п'яного водія без прав Факт керування транспортом напідпитку зафіксували співробітники групи реагування патрульної поліції... Більше ...

Суспільство Тернопільщина активно допомагає харків’янам Сьогодні обласна військова адміністрація готує до відправки в незламний Харків вантаж з 30 генераторами... Більше ...