У зв’язку з обмеженням проїзду через міст біля «Політеху» з 12 квітня змінюється маршрут тролейбусів №11

З 12 квітня відбудуться зміни в організації дорожнього руху на шляхопроводі через залізничну колію від вул. Руської до просп. Степана Бандери. У зв’язку з цим змінюється маршрут тролейбусів №11, які через високий пасажиропотік обслуговуються виключно двосекційними тролейбусами Škoda 15Tr.

Відтепер тролейбусний маршрут №11 проходитиме вулицями: Богдана Хмельницького, Збаразька, Злуки, Мирона Тарнавського, Київська та 15 Квітня в обох напрямках, а не в одному, як це було раніше. Розвертатимуться тролейбуси на Східному масиві, рухаючись вулицями: Тараса Протасевича, Лесі Українки, Слівенська, Степана Бандери (в напрямку до Збаразького кільця). Додамо, переглянути усі зміни у русі громадського транспорту можна тут.