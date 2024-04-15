На Тернопільщині затримали шахрайку зі стажем

Збагачення за кошт довірливих людей - методи заробітків 31-річної жительки Борщівської територіальної громади. Не зупиняє жінку й те, що два кримінальних провадження щодо шахрайських дій, інкримінованих їй, наразі перебувають на розгляді у суді.

У чергову пастку аферистки потрапила жителька Дніпра. Потерпіла в соціальній мережі знайшла оголошення про допомогу в оформленні документів для тварин та сприяння у вивезенні їх за кордон. Жінка списалася із невідомою та домовилася про виготовлення необхідного пакету документів. Дані послуги співрозмовниця оцінила в 4200 гривень, а умовою виконання домовленостей мала стати стовідсоткова передоплата. Мешканка Дніпра погодилася і переказала на вказаний рахунок усю суму, але послуг, за які вже оплатила, так і не дочекалася. Про ймовірне шахрайство вона повідомила працівникам поліції. У ході проведених оперативних заходів правоохоронці встановили, що потерпіла стала жертвою шахрайки з досвідом. Підозрювана уже не вперше заробляє на довірі людей. За її плечима чимало обурених клієнтів, яким жінка "допомагала" виготовляти візи та шукала роботу за кордоном. Останній факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 190 (шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Триває слідство.