Чоловік на біржі втратив понад триста п'ятдесят тисяч

Поліцейські застерігають від шахраїв: інвестування в іноземну валюту завершилося для жителя Тернополя втратою 350 тисяч гривень. Хотів отримати прибуток, натомість втратив значну суму грошей житель обласного центру.

Чоловік через свою довірливість повідомив шахраям конфіденційні дані до своїх банківських рахунків і, як наслідок, - звідти викрали 350 тисяч гривень. Як встановили працівники Тернопільського районного управління поліції, потерпілий хотів підзаробити, займаючись біржовою торгівлею. Для цього вирішив скористався послугами фірми, яку знайшов в інтернеті, яка нібито надавала консультаційні послуги з цього виду діяльності. Чоловік деякий час спілкувався з її представником. Аферист надавав інструкції, як здійснити купівлю валюти на біржах. Відтак дізнався у тернополянина конфіденційні дані до його рахунків: номера карток, пін-коди та CVV-коди. У результаті, з двох банківських карток потерпілого викрали 90 тисяч гривень, ще 260 тисяч гривень «вивели» з його електронного кабінету. Загальна сума – 350 тисяч гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють причетних до злочину осіб.