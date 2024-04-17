Затримали тернополянина, який отримав дванадцять тисяч доларів

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру тернополянину в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За даними слідства, житель обласного центру пообіцяв військовозобов’язаному вплинути на членів військово-лікарської комісії Тернопільського МТЦК та СП, щоб отримати документи для визнання тимчасово непридатним до військової служби. Свої послуги оцінив у 12 тис доларів США. Під час передачі коштів підозрюваного затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. Наразі чоловіка взято під варту. Досудове розслідування здійснюють слідчі Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, оперативний супровід – Тернопільське управління ДВБ НП України й ДВКР СБ України.