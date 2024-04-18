На Тернопільщині виявили цікаву плантацію

Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що 47-річний мешканець Товстенської громади може зберігати заборонені речовини. За місцем його проживання під процесуальним керівництвом Бучацької окружної прокуратури правоохоронці провели санкціонований обшук.

У помешканні чоловік не тільки зберігав, а й вирощував коноплі. Працівники поліції виявили рослини в горщиках та вже висушені й подрібнені речовини. Вилучене працівники поліції направили на експертизу. Раніше порушник до кримінальної відповідальності не притягувався. Дізнавачі здійснюють розслідування в рамках кримінальних проваджень відповідно до частини статті 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та частини 1 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Нагадуємо, що за вирощування від 100 до 500 рослин маку або від 10 до 50 конопель передбачена кримінальна відповідальність (покарання – штраф, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років). За посів понад 500 рослин маку або понад 50 конопель — встановлена кримінальна відповідальність за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Порушників очікуватиме покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.