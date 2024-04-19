Тернопільська міська рада оголошує конкурс на посаду бухгалтера

Тернопільська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста – бухгалтера відділу обліку та фінансового забезпечення. Вимоги до претендентів на посаду:

громадянство України та вільне володіння державною мовою;

вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

стаж роботи в органах місцевого самоврядування та/або на державній службі не менше одного року, за фахом в інших сферах управління – не менше трьох років;

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача;

знання законодавства відповідного спрямування;

досвід роботи з бухгалтерією.

Робота відповідальна та вимагає високої стресостійкості. Особи, яких цікавить дана вакансія, повинні надіслати резюме у відділ обліку та фінансового забезпечення на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Термін подання документів впродовж 15 календарних днів - до 06.05.2024 року включно. Претенденти на посаду подають на сайт НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»