У Збаражі затримали злодійку

zlodiykuПро крадіжку на лінію «102» повідомив представник торгового закладу. Заявник розповів, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження виявив, як невідома викрадає товар. Подія трапилася у Збаражі на вулиці Івана Франка.
Поліцейські Збаражчини спільно із співробітниками відділу кримінального аналізу встановили особу зловмисниці. Це – 31-річна жителька Кременецької громади. Раніше жінка в поле зору правоохоронців не потрапляла. Слідчі здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

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