У Збаражі затримали злодійку

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Суспільство
22-04-2024
21 квітня о 10:59 до оперативно - диспетчерської служби надійшло повідомлення про про задимлення в церкві,...
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Суспільство
22-04-2024
Дві дорожньо-транспортних пригоди трапилося на дорогах Тернопільської області в суботу, 20 квітня. Один...
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Суспільство
21-04-2024
Про крадіжку на лінію «102» повідомив представник торгового закладу. Заявник розповів, що під час перегляду...
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Суспільство
21-04-2024
На черговому засіданні 38-ї сесії міської ради визначено перелік осіб, яким присвоєно статус борця за...
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Суспільство
21-04-2024
Три тижні, з 4 по 24 березня, семеро вчителів англійської мови зі шкіл Тернополя проходили навчання та...
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Суспільство
20-04-2024
З 20 квітня у Тернополі будуть відновлені автобусні перевезення до дачних кооперативів «Промінь»,...
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Спорт
20-04-2024
4 золотих, 5 срібних на 6 бронзових медалей здобула команда тернопільської "КДЮСШ №2 ім.Ю.Горайського" ТМР з...
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Суспільство
20-04-2024
Згідно з повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 21 квітня вночі та вранці на...
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Суспільство
20-04-2024
19 квітня до дільничного офіцера Бучацького відділення поліції зателефонувала староста Золотопотіцької...
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Економіка
19-04-2024
Відповідно до п. 70.5 ст. 70 Податкового кодексу України та п. 1 розд. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у...
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Суспільство
19-04-2024
У Тернополі розпочалась благодійна акція «Я вірю в ЗСУ». Її мета - зібрати подарунки для воїнів, щоб до...
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Суспільство
19-04-2024
Порушення правил дорожнього руху та неуважність - одна з основних причин аварій, які реєструють працівники...
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