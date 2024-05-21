Правоохоронці розшукують жінку (відео)

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Спорт
23-05-2024
У ці вихідні завершилася фінальна частина чемпіонату України з флорболу, який тривав з вересня 2023 року до...
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Суспільство
23-05-2024
З тілесними ушкодженнями та переломом до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала...
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Суспільство
23-05-2024
Жінка визначила економічно невигідного переможця закупівлі опалювальних твердопаливних котлів для...
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Суспільство
22-05-2024
Організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті, що запроваджується з...
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Суспільство
22-05-2024
У понеділок, 20 травня, у соцмережах з’явилося відео, на якому невідома особа наносить тілесні ушкодження...
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Суспільство
22-05-2024
11-ті Наукові Пікніки відбудуться на Театральному майдані Тернополя 26 травня. Триватимуть заходи з 13:00 до 17:00...
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Суспільство
22-05-2024
Сьогодні, 22 травня, у зв’язку з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття на транспортній...
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Суспільство
22-05-2024
19 травня "Нива" провела свій останній виїзний поєдинок у сезоні 2023/24 у Чепіонаті Першої Ліги. Тернополяни...
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Суспільство
22-05-2024
Гарантувати безпеку тернополян в умовах воєнного стану
Тернопільська обласна військова адміністрація,...
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Суспільство
22-05-2024
Для тих, хто залишив дім через війну та шукає можливості реалізувати себе у нашому місті, у Тернополі діє...
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Суспільство
22-05-2024
Головний інженер одного з комунальних підприємств обвинувачується у порушенні правил охорони вод. Під час...
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Суспільство
22-05-2024
З метою забезпечення повноцінного відпочинку та зайнятості дітей в літній період у Тернополі та громаді...
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