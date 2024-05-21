Правоохоронці розшукують жінку (відео)

Спорт Тернопільські команди з флорболу відзначилися на чемпіонаті України У ці вихідні завершилася фінальна частина чемпіонату України з флорболу, який тривав з вересня 2023 року до... Більше ...

Суспільство У Тернополі наїхали на молодого велосипедиста З тілесними ушкодженнями та переломом до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала... Більше ...

Суспільство На Чортківщині викрили корупційну схему Жінка визначила економічно невигідного переможця закупівлі опалювальних твердопаливних котлів для... Більше ...

Суспільство Правоохоронці затримали буйного пасажира У понеділок, 20 травня, у соцмережах з’явилося відео, на якому невідома особа наносить тілесні ушкодження... Більше ...

Суспільство У Тернополі відбудуться Наукові Пікніки 11-ті Наукові Пікніки відбудуться на Театральному майдані Тернополя 26 травня. Триватимуть заходи з 13:00 до 17:00... Більше ...

Суспільство Тернопільська "Нива" в Чернігові здійснила неймовірний "камбек" 19 травня "Нива" провела свій останній виїзний поєдинок у сезоні 2023/24 у Чепіонаті Першої Ліги. Тернополяни... Більше ...

Суспільство Розпочався новий набір у Тернопільський тимчасовий театр Для тих, хто залишив дім через війну та шукає можливості реалізувати себе у нашому місті, у Тернополі діє... Більше ...

Суспільство Інженер з Тернопільщини завдав збитків довкіллю на 600 тисяч Головний інженер одного з комунальних підприємств обвинувачується у порушенні правил охорони вод. Під час... Більше ...