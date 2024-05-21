Правоохоронці розшукують жінку (відео)

zlodiykaaСпівробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу жінки, яку підозрюють у крадіжці. Подія трапилася 18 травня у приміщенні магазину на вулиці Торговиця. Невідома викрала торгово-матеріальні цінності. Камера відеоспостереження зафіксувала зловмисницю. Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви впізнали дану особу або вам відоме її місцеперебування, телефонуйте за номерами поліції у Тернополі (0352) 27-11-70, 096-276-25-59 або на лінію «102».

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