У Тернополі відкрили меморіальну дошку та стелу пам’яті загиблим Героям-випускникам

На території «Тернопільського центру професійно-технічної освіти» відкрили меморіальну дошку та стелу пам’яті дев’ятьом випускникам, які загинули в російсько-українській війні. Відкрили та освятили меморіальну таблицю та стелу пам’яті спільно міський голова Сергій Надал з духовенством, викладачами, студентами училища, побратимами, родичами та друзями захисників.

«Дуже символічно, що саме у День Героїв ми відкриваємо пам’ятну стелу та меморіальну дошку на честь захисників, які віддали свої життя за незалежність України, - звернувся до присутніх міський голова Сергій Надал. - Хочу подякувати батькам, сім’ям та керівництву училища за те, що виховали справжніх патріотів своєї країни. Хлопці загинули, але пам'ять про них назавжди залишиться у наших серцях, в історії нашого міста та країни. На їх прикладі будуть виховуватися сьогоднішні учні і прийдешні покоління. Вічна пам’ять всім загиблим Героям та миру нам всім після перемоги над московським злом». Меморіальну таблицю встановили тернопільському захиснику, учаснику російсько-української війни від 2014 року Теребію Андрію Богдановичу, випускнику «Тернопільського центру професійно-технічної освіти», який загинув 4 квітня 2022 року в боях за місто Рубіжне Луганської області. Військовому посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин Тернополя» за вагомий особистий внесок у становлення української державності та особисту мужність і героїзм у виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Також, на території «Тернопільського центру професійно-технічної освіти» відкрили стелу пам’яті усім випускникам училища, які загинули у російсько-українській війні, а саме:

- Олегу Бахмачу (с. Настасів);

- Березію Назарію (с. Великі Бірки);

- Данилківу Євгену (с. Біла);

- Івасю Михайлу (м. Тернопіль, «Почесний громадянин міста Тернополя» (09.06.2023, посмертно);

- Крушельницькому Миколі (с. Нова Могильниця)

- Курей Олександру (с. Голотки);

- Мурмілю Миколі (с. Настасів);

- Темірханову Василю (с. Настасів);

- Теребію Андрію (м. Тернопіль).

Нехай пам'ятні знаки стануть не лише символом скорботи, але й вічним свідченням відваги та самопожертви наших Героїв для майбутніх поколінь. Вони нагадуватимуть про високу ціну, яку наші Герої заплатили за мирне майбутнє України.