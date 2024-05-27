Прохання долучатися до виготовлення маскувальних сіток

У тернопільській школі №29 від початку війни працює волонтерський штаб, де власноруч виготовляють маскувальні сітки та маскувальні костюми для наших захисників. Щодня тут волонтерять на добровільних засадах працівники закладу, батьки учнів, мешканці мікрорайону, внутрішньо переміщені особи.

За два роки виготовили майже тисячу «кікімор», більше двох тисяч маскувальних сіток. А це – такий необхідний для військових захист, це збережене життя наших воїнів. «Зараз зіткнулися з новою проблемою. Нам дуже бракує рук! Нам терміново потрібні добровольці - волонтери для плетіння кікімор. Тому щиросердечно запрошуємо усіх, хто може, хоче, хто має час і можливість, приєднатися до нас.» Робота фізично неважка, не потребує особливих умінь, і з нею справиться кожен: і молода людина, і пенсіонер. Можна приходити на годину-дві, можна щодня, можна навіть брати роботу додому. В якості зарплати – вдячні відгуки від захисників і відчуття щастя за те, що ви врятували комусь життя та наблизили перемогу!