За 9000 доларів безперешкодний перетин кордону обіцяв тернополянин військовозобов'язаним

За 9000 доларів 29-річний тернополянин тернополянин обіцяв військовозобов'язаним потрапити у Придністров’я в обхід пунктів пропуску.

Як зазначають у відділі комунікації поліції Тернопільської області, у вказану суму, при бажанні клієнта, входила й послуга оформлення статусу біженця.

Поліцейські затримали організатора схеми одразу після отримання авансу в розмірі 4 тисяч доларів США.

"Зібравши достатньо доказів, ми оголосили тернополянину про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України відповідно до частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Слідчі звернулися до суду з клопотанням обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - розповів тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника відділу поліції - начальник сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу поліції в Тернопільській області Ігор Яблонський.

Фігурант уже не вперше потрапляє в поле зору працівників поліції. Наразі в суді розглядається справа за вчинення ним аналогічного злочину, але в складі організованої групи.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Кременецька окружна прокуратура.