На Тернопільщині у пожежі загинула людина

У Хоросткові Чортківського району, сталася трагедія. Вогонь забрав ще одне людське життя

25 вересня о 22:00 рятувальники отримали виклик про пожежу у приватному житловому будинку на вулиці Наливайка. За лічені хвилини вони прибули до місця події та полум’ям було вже охоплено значну частину будівлі. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, і, попри всі зусилля вогнеборців, будівлю було повністю знищено вогнем. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло місцевого мешканця 1982 року народження, який, на жаль, загинув.

Причини виникнення пожежі та сума завданих збитків наразі встановлюються

.