Тернополян запрошують взяти участь у базовому тренінгу програми «Молодіжний працівник»

molodigna politika 17 10 2024

Міністерство молоді та спорту України спільно з Всеукраїнським молодіжним центром та за підтримки Програми розвитку ООН в Україні продовжує реалізовувати навчальну програму «Молодіжний працівник».

Базовий тренінг відбудеться у Тернополі з 5 по 7 листопада, та є першим навчальним рівнем програми «Молодіжний працівник». 

Участь у заході можуть брати представники Тернопільської міської територіальної громади:

  • лідери та активісти громадських та благодійних організацій, які працюють з молоддю;
  • публічні службовці, відповідальні за реалізацію молодіжної політики на місцевому та регіональному рівні;
  • працівники молодіжних центрів та просторів, інших організацій, залучених до роботи з молоддю незалежно від форми власності.   

    Програма тренінгу:
  • модуль 1. Молодіжна політика;
  • модуль 2. Молодіжна робота і вивчення потреб молодих людей;
  • модуль 3. Компетентності фахівців.

Під час тренінгу учасники зможуть обмінятися досвідом та знайти партнерів для реалізації спільних проектів в молодіжній сфері.

Реєстрація за посиланням.

Після завершення тренінгу учасники отримають свідоцтво встановленого зразка про проходження Базового тренінгу Програми «Молодіжний працівник».          

Кінцевий термін подання заявок – 30 жовтня 2024 року.          

Відібрані учасники будуть повідомлені 1 листопада 2024 року в індивідуальному порядку.         
Контактна особа: Ониськів Інна Василівна ( тел. 0352 52 56 95, електорнна пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Детальна інформація про Програму на сайті

 

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