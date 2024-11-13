На Тернопільщині затримано ще одного учасника злочинної групи, що переправляла військовозобов'язаних за кордон

Слідчі тернопільської поліції оголосили підозру ще одному учаснику злочинної групи, яка організувала незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон.

Загалом перед судом постануть восьмеро фігурантів, яким загрожує позбавлення волі на термін від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в кінці вересня співробітники поліції Тернопільщини викрили злочинну групу, яка організувала незаконний бізнес, заробляючи на бажанні тих, хто прагнув уникнути мобілізації і виїхати з України. В рамках досудового розслідування було встановлено восьмеро учасників цієї групи.

Оперативники управління карного розшуку, слідчі, працівники кримінального аналізу ГУНП в Тернопільській області спільно з обласними підрозділами СБУ та Державної прикордонної служби України провели заходи з викриття злочинців.

Під час спецоперації було здійснено понад 50 санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Львівської, Одеської та Чернівецької областей. Вилучено значні суми грошей: майже 93 тисячі доларів, понад 7500 євро та 147 500 гривень, а також чотири автомобілі преміум класу, мобільні телефони і документи.

Всі учасники злочинної групи наразі отримали підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, скоєне за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів). Досудове розслідування триває.