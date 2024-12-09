На Тернопільщині сталися дві ДТП з потерпілими

Перевищення швидкості, порушення правил маневрування, проїзду пішохідних переходів та перехресть, а також недотримання дистанції — це основні причини автопригод, які фіксують правоохоронці на дорогах Тернополя та області.

6 грудня, близько 7:50, на трасі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» сталася аварія, внаслідок якої постраждали люди. Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію поліції від очевидця. За попередньою інформацією, водій автомобіля IVECO 35S13 виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з HYNDAI STARIA. Унаслідок цього травмувалась пасажирка Hyundai, 1996 року народження, жителька Київської області. Вона була доставлена до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Ще одна аварія сталася 7 грудня близько 22:00 в одному з сіл Підгаєцької громади. Унаслідок наїзду автомобіля Citroen Jampy на 15-річного хлопця, який отримав тяжкі травми, його госпіталізовано в лікарню. Водій автомобіля, місцевий житель, рухався заднім ходом, коли сталося зіткнення з дитиною. За попередніми даними, водій був тверезий, але для перевірки на вміст алкоголю у крові йому взяли зразки. Триває слідство.