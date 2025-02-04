У Тернополі сталася ДТП за участю вантажівки та легковика

3 лютого на спецлінію Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими.

Аварія трапилася близько 10:30 на вулиці Степана Будного. За попередніми даними, водійка автомобіля HONDA CR-V, рухаючись у напрямку вулиці Лучаковського, не дотрималася безпечної дистанції та зіткнулася з вантажівкою КаМАЗ, що їхала попереду.

Унаслідок зіткнення жінка отримала тілесні ушкодження. Медики надали їй допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася. Обох водіїв перевірили на вміст алкоголю в крові. Триває розслідування.