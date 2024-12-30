Знайдено мертве тіло чоловіка, який перебував у розшуку

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28 грудня у одному із сіл Підволочиської селищної громади місцевий житель виявив тіло чоловіка на дні криниці глибиною 15 метрів і одразу повідомив про це до поліції.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що загиблий — 52-річний чоловік, місцевий житель, який вже 12 днів вважався безвісти зниклим.
17 грудня дружина чоловіка звернулася до поліції із заявою про його зникнення, зазначивши, що він пішов з дому вранці, о 4 годині, і не повернувся. Чоловік мав проблеми зі зловживанням алкоголем.

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Рятувальники витягли тіло з колодязя за допомогою спеціального обладнання. Судово-медичний експерт не виявив слідів насильницької смерті, а остаточна причина загибелі буде встановлена після експертизи.
Триває розслідування.

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