Знайдено мертве тіло чоловіка, який перебував у розшуку

28 грудня у одному із сіл Підволочиської селищної громади місцевий житель виявив тіло чоловіка на дні криниці глибиною 15 метрів і одразу повідомив про це до поліції.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що загиблий — 52-річний чоловік, місцевий житель, який вже 12 днів вважався безвісти зниклим.

17 грудня дружина чоловіка звернулася до поліції із заявою про його зникнення, зазначивши, що він пішов з дому вранці, о 4 годині, і не повернувся. Чоловік мав проблеми зі зловживанням алкоголем.

Рятувальники витягли тіло з колодязя за допомогою спеціального обладнання. Судово-медичний експерт не виявив слідів насильницької смерті, а остаточна причина загибелі буде встановлена після експертизи.

Триває розслідування.