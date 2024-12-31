Трагедія на Тернопільщині: чоловік помер після отруєння кислотою

У Тернополі помер чоловік, який 30 грудня був доставлений до реанімаційного відділення з важкими хімічними опіками стравоходу та шлунку.

За словами медиків, потерпілий потрапив до лікарні ще 10 грудня після того, як переплутав пляшки і випадково випив кислоту.

Під час розслідування, яке проводила слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції, було встановлено, що 57-річний житель Бучача отримав травми через нещасний випадок. Медики намагалися врятувати його протягом 20 днів, але, на жаль, чоловік помер.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Слідство триває.